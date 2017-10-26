Kendini estetisyen olarak tanıtan İranlı Murad A., elinde çantasıyla evlere botoks yapmaya gidiyor. Birçok müşterisine zarar veren İranlı sahte estetisyen için uzmanlar uyarıyor: Sizi kör bırakabilir.

Son yıllarda kadınların en sık tercih ettiği estetik uygulamalardan biri olan dolgu ve botoks merdivenaltına düştü. Bir dönem Antalya'da dövme ve kalıcı makyaj yapan İranlı Murad A., iddiaya göre bir süre önce kendi usulünce botoks, dudak çevresi, yanak ve dudak dolgusu, kaş kontürü hatta saç simülasyonu gibi uygulamaları da yapmaya başladı. Kendini estetisyen olarak tanıttı. Her gittiği yere kartvizitini bırakınca adı Antalyalı kadınlar arasında hızla yayıldı.

MÜŞTERİNİN ADRESİNE GİDİYOR

Murad A. müşterinin belirlediği gün ve saate göre çalışıyor. Müşterinin adresine gidiyor. Bu adres de ev ya da kuaför salonu oluyor. Çantasıyla kadınlara dolgu, botoks, kaş kontürü gibi uygulamalar yapıyor. Sosyal medya hesapları üzerinden de müşteri topluyor. Mahalle arasındaki kuaför salonlarında çalışırken paylaştığı fotoğrafların yanı sıra bir başka fotoğrafta ise yatak odasında bir kadının yüzüne yaptığı uygulama göze çarpıyor.

ŞİKAYETLER GELMEYE BAŞLADI

Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre Antalya'da yaşayan 40 yaşlarındaki bir ev hanımı da yanaklarındaki çizgiler nedeniyle bir ay önce Murad A.'ya ulaştı. Dudak ve burun çevresine dolgu yaptıran kadın, günler sonra Muratpaşa'daki bir özel hastaneye başvurdu. Yüzünde ciddi şekilde enfeksiyon oluşan kadın uygulamayı eşinden gizli yaptırdığı için durumu kimseyle paylaşamadı. Gerçeği dermatoloji doktoru Ayşe Pınarbaşı ortaya çıkardı. Pınarbaşı, Murad A.'yı Dermatoloji Derneği'ne şikâyet etti.

Hastasına dudak köşesinden burnuna kadar dolgu yapıldığını anlatan Pınarbaşı "Yüzünde ciddi enfeksiyon oluşmuş durumda. Tedaviyle düzeltmeye çalışıyoruz. Kullanılan malzemeyi eritemezsek ameliyatla çıkaracağız. Bir başka hastamızın da muhtemelen bu kişiye yaptırdığı uygulama sonucu yüzünde değişik bakteriler oluştu. Günlerce hastanede yattı. Çin'den getirdiği malzemeleri kullanıyor diye düşünüyorum. Bu kişinin adını birkaç yıl önce de duydum. Kalıcı dövme yaparken dolgu ve botoksa da başlamış. Bu işlemler, uzman doktorlar tarafından yapılır."

"ANNE MESLEĞİM"

Habertürk'ün müşteri gibi ulaştığı Murad A., dolgu ve botoksu 'anne mesleği' diye tanımlayıp doktor olmadığını söyledi. Murad A. muhabirimizi şu sözlerle ikna etmeye çalıştı: "Dudak etrafındaki çizgilere hyaluronikasit kullanıyoruz. Tamamen geçirir. Kalıcı makyaj yapıyoruz. Bazı kuaförlerle anlaşmalıyız. Alın ve kaz ayakları botoksu önceden yapılırsa oluşumu engeller. Ücreti 250 lira."

KÖRLÜĞE BILE YOL AÇIYOR

- Türk Dermatoloji Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Emel Erdal Çakıroğlu: Son zamanlarda ellerinde çantalar, ucuz Çin malı botokslarla doktor olmayan ve kimlikleri belirsiz kişiler tarafından halkımıza botoks uygulaması yapıldığını öğrendik. Uyarıyoruz. Bu kişilere kanmasınlar. Botoks ciddi bir tıbbi işlemdir ve önemli komplikasyonlara neden olabilir. Bu işlemin dermatologlar veya plastik cerrahlar tarafından yapılması büyük önem taşıyor.

- Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği Başkanı Dr. Akın Yücel: Estetik uygulamalarda esas tehlike dolgu ve botoks. Öyle ki bu uygulamaları artık herkes yapıyor. Körlüğe kadar varan sorunlarla karşılaşıyoruz. Akrilik, plastik ve silikon maddeleri kullanılıyor. Kalıcı ürünlerde risk daha yüksek. Yüzündeki dolgu nedeniyle yıllardır yüzü akan, gözleri çukurlaşmış hastalarımız var.

Kaynak: haberinburada