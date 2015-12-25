O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

boston dynamics bakın yılbaşını nasıl kutluyor!

BOSTON DYNAMİCS BAKIN YILBAŞINI NASIL KUTLUYOR!

Google'ın robot şirketi Boston Dynamics ürettiği robotlarla zaman zaman gündeme geliyordu. Şimdi ise yılbaşı videosu ile gündeme oturdu.

Tarih : 25 Aralık 2015, 11:40
Puan Ver : Boston Dynamics Bakın Yılbaşını Nasıl Kutluyor!(8/10)8


Google'ın robot şirketi Boston Dynamics ürettiği robotlarla zaman zaman gündeme geliyordu. Şimdi ise yılbaşı videosu ile gündeme oturdu.



ABD merkezli Boston Dynamics Google'ın sahip olduğu onlarca şirketten biri. Şirket, robotik alandaki çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Parmak ısırtacak teknolojilerin sahibi olan Boston Dynamics yetenekli robotları ile son iki yılın en merak edilen şirketi. Geçtiğimiz dönemlerde çalışanlar firmanın robotlarından birine defalarca tekme atmış ancak robotun dengesini kaybetmemesi dikkat çekmişti. Şirket, engellerden atlayan, askeri amaçla kullanılabilen robotlarıyla kendi alanının lider firması olarak nitelendirilebilir.



Şirket, 2016'ya sayılı günler kala resmi YouTube kanalında kısa bir video yayınladı. Noel Baba kızağını çeken robotlarla gövde gösterisi yapan şirketi yeni yılı kendi tarzıyla kutladı.



HTC One A9'un kamera performansı








Etiketler: Boston  Dynamics  Bakın  Yılbaşını  Nasıl  Kutluyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER