

Google'ın robot şirketi Boston Dynamics ürettiği robotlarla zaman zaman gündeme geliyordu. Şimdi ise yılbaşı videosu ile gündeme oturdu.



ABD merkezli Boston Dynamics Google'ın sahip olduğu onlarca şirketten biri. Şirket, robotik alandaki çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Parmak ısırtacak teknolojilerin sahibi olan Boston Dynamics yetenekli robotları ile son iki yılın en merak edilen şirketi. Geçtiğimiz dönemlerde çalışanlar firmanın robotlarından birine defalarca tekme atmış ancak robotun dengesini kaybetmemesi dikkat çekmişti. Şirket, engellerden atlayan, askeri amaçla kullanılabilen robotlarıyla kendi alanının lider firması olarak nitelendirilebilir.



Şirket, 2016'ya sayılı günler kala resmi YouTube kanalında kısa bir video yayınladı. Noel Baba kızağını çeken robotlarla gövde gösterisi yapan şirketi yeni yılı kendi tarzıyla kutladı.



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