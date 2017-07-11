BOŞNAK GOLCÜ DZEKO: SREBRENİTSA'YI ASLA UNUTMAYIN
Bosna'da 8 binden fazla Boşnak'ın öldürüldüğü Srebrenitsa Katliamı'nın yıl dönümünde Roma'lı golcü Edin Dzeko sessiz kalmadı, sosyal medyadan "Asla unutmayın." yazdı.
İnsanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan Srebrenitsa Katliamı'nı anma günü olan 11 Temmuz, yine hüzünlü geçiyor...
Modern çağın en büyük katliamlarından birisi olan Srebrenitsa Katliamı 11 Temmuz 1995 günü yapıldı. Avrupa'nın göbeğinde gerçekleşen katliamın boyutları ve vahşeti hala yaşayanların ve tanık olanların kanını dondurmakta...
8 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ
Srebrenitsa Katliamı, Bosna'da soy ve inanç karşıtı yapılmış en vahşi katliamlardan biri. Bosna Katliamı olarak da anılan katliamda, 8 binden fazla Müslüman Bosnalı kadın, çocuk, yaşlı, genç, erkek demeden Sırplar tarafından öldürülmüştü...
Srebrenista'da yaşanan bu katliamın anma gününde Bosnalı futbolcu Edin Dzeko da sessiz kalmadı. İtalyan ekibi Roma'da oynayan Dzeko, "Srebrenitsa'yı asla unutmayın." yazdı.
Kaynak: haberinburada
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