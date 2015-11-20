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bosna hersek'te ulusal yas ilan edildi

BOSNA HERSEK'TE ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da dün akşam meydana gelen ve iki askerin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle yarın ülke genelinde ulusal yas ilan edildi.

Tarih : 20 Kasım 2015, 09:07
Puan Ver : Bosna Hersek'te Ulusal Yas İlan Edildi(5/10)7


Saldırının ardından olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulunun ardından yapılan açıklamada, iki askerin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle yarın ulusal yas ilan edildiği bildirildi.



Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Dragan Mektic, Bakanlar Kurulunun ardından düzenlediği basın toplantısında, terörle mücadele kapsamında ivedilikle Terörle Mücadele Yasa Tasarısı hazırlanması gerektiğini vurguladı.



Dün akşam yapılan saldırıyı "kasıtlı ve planlı bir terör eylemi" olarak nitelendiren Mektic, "Fransa'daki terör saldırılarının ardından yaşananlar gösteriyor ki ortak bir ağ oluşturup mücadelemizde birlikte hareket etmeliyiz" dedi.



Soruşturmayı yürüten Bosna Hersek Savcılığından yapılan açıklamada da iki askerin hayatını kaybettiği ve bir askerin yaralandığı silahlı saldırının "terör eylemi" olduğu ifade edilmiş, soruşturmanın ardından olayla ilgili detaylı açıklama yapılacağını bildirilmişti.



Saraybosna'nın Rajlovac semtindeki bir şans oyunları bayisinde, dün akşam yerel saatle 19.35'te meydana gelen saldırıda Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler mensubu iki asker hayatını kaybetmiş, bir asker hafif yaralanmıştı.



Görgü tanıkları, Safet Zajko Caddesi'ndeki bir şans oyunları bayisine girerek ateş eden saldırganın, ardından dışarı çıkıp yakındaki otobüse doğru da silahını ateşlediğini anlatmıştı.



Saldırının faili Enes Omeragic, olayın meydana geldiği semtin yakınlarında bulunan Sokolje'deki evinde intihar etmişti.








Etiketler: Bosna  Hersek  Te  Ulusal  Yas  İlan  Edildi    haber

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