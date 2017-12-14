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Bosna Hersek, Fatih Terim'den Ret Cevabı Alınca Eriksson'a Gitti
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Bosna Hersek, Fatih Terim'den Ret Cevabı Alınca Eriksson'a Gitti

BOSNA HERSEK, FATİH TERİM'DEN RET CEVABI ALINCA ERİKSSON'A GİTTİ

Bosna Hersek Futbol Federasyonu, Fatih Terim'in teklifi kabul etmemesi nedeniyle İsveçli Sven Goran Eriksson'a teklif götürdü.

Tarih : 14 Aralık 2017, 14:00
Puan Ver : Bosna Hersek, Fatih Terim'den Ret Cevabı Alınca Eriksson'a Gitti(7/10)3

Bosna'da Fatih Terim işi olmayınca rota Eriksson'a döndü...

İstanbul'a gelip Fatih Terim'le görüşen fakat anlaşma sağlayamayan Bosna Hersek Futbol Federasyonu yeni bir aday belirledi.

Bosna, kısa süre içinde İsveçli teknik adam Sven Goran Eriksson'a teklif yapacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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