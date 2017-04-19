Taşınabilir hoparlör almayı düşünüyor ve hangi boyut alsam diye kararsız kaldıysanız Bose'nin yeni ürünlerine bir göz atın. Zira Bose yeni hoparlörlerini görücüye çıkardı.



Taşınabilir hoparlör almayı düşünüyor ve hangi boyut alsam diye kararsız kaldıysanız Bose'nin yeni ürünlerine bir göz atın. Zira Bose yeni hoparlörlerini görücüye çıkardı.



Bilgisayarların yerini mobil kullanıma bırakmaya başladığı bugünlerde, büyük ses sistemleri de yerini bluetoothhoparlörlere bırakıyor. Bu doğrultuda piyasada birçok taşınabilir hoparlör var. Ancak müziği hobi olarak görüp premium kaliteleri tatmak isteyenler için de Bosegibi seçenekler bulunuyor. Ses ekipmanları söz konusu olduğunda sektörün büyük oyuncularından biri olan Bose, yeni hoparlörlerini görücüye çıkardı.



Firmanın yeni Bluetoohhoparlörleri Revolveve Revolve+isimlerine sahip. Firmanın duyurduğu iki hoparlör aslında tasarım olarak aynı. Sadece Revolve+, boyut olarak biraz büyük. Revolve modeli 6 inç (15 cm),The Revolve+ modeli ise 7.2 inç (18 cm)boyutunda ve daha geniş bir çapa sahip. Firmaya göre, Rovelve+, Revolve'den daha yüksek ses seviyesi sunuyor ve odayı küçük modeline göre daha iyi dolduruyor. Modeller arasındaki bir diğer farklılık ise şarj süreleri arasında görülüyor. Revolve 12 saat,Rovelve+ ise 16 saatmüzik çalma kapasitesine sahip.



Ayrıca yeterince paranız varsa iki hoparlör eşleştirilebiliyor ve stereo ses deneyimi sağlanıyor. Ancak dediğimiz gibi yeterince paranız olması gerekiyor zira bu özellik için iki hoparlörün de satın alınması gerekiyor. Modellerin 360derece çok yönlü ses yansıttığını da belirtelim. İki model de IPX4standartlı su geçirmezlik sunuyor. Hoparlörler harici mikrofona sahip. Böylece telefonla konuşma ve Siriya da GoogleAsistanıgibi sanal asistanlara komut verebilme imkanı sağlanıyor.



Revolve 199Dolar'dan, Revolve+ ise 299 Dolar‘dan satışa sunuldu. Özellikleri anlatılırken belki çok fark yok diye düşünmüş olabilirsiniz ancak Boseiki model arasında 100 dolarlık bir fark belirlemiş. İki ürün de çeşitli kanallardan farklı renk seçenekleri ile satın alınabiliyor.



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