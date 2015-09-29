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boşanmak isteyen eşini öldürdü, intihar etti

BOŞANMAK İSTEYEN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, İNTİHAR ETTİ

ANTALYA'nın Muratpaşa İlçesi'nde 45 yaşındaki Ahmet Tektaş, kendisinden boşanmak isteyen eşi 32 yaşındaki Emine Tektaş'ı çalıştığı Özel Moskova Milletlerarası Okulu'nun yanındaki sokakta pompalı tüfekle göğsünden vurup öldürdü.

Tarih : 29 Eylül 2015, 12:04
Puan Ver : Boşanmak İsteyen Eşini Öldürdü, İntihar Etti(8/10)6


Güzeloba Mahallesi 2176 Sokak'taki olay saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İlk eşinden boşanan Ahmet Tektaş, 3 yıl önce Emine Tektaş'la evlendi. Kısa süre önce Ahmet Tektaş'ın eski eşinin yanına dönerek birlikte yaşamaya başlaması üzerine Emine Tektaş boşanma davası açtı. Boşanmak istemediğini belirten Ahmet Tektaş, eşini ölümle tehdit etmeye başladı. Emine Tektaş'ın şikayette bulunması üzerine hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Tektaş'a uzaklaştırma cezası verildi.








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