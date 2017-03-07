14 yaşında kendisinden 10 yaş büyük bir adamla evlendirilen ve 18 yılını acılarla geçiren Gurbet E. kocası tarafından kahvesine zehir katılarak öldürülmek istendi.



Gurbet E. 14 yaşlarındayken kendisinden tam 10 yaş büyük olan Cengiz E. ile evlendirildi. Şu an 32 yaşlarında olan genç kadının 18 yılı hep acıyla geçti.



3 ÇOCUĞU OLDU



Aradan geçen sertlik dolu yıllarda 3 çocuk doğuran Gurbet E.'nin görmüş olduğu fiziki ve ruhsal sertlik, boşanma davası açmasıyla zirveye ulaştı.



KEZZAPLA TEHDİT ETTİ



Aile Mahkemesi'nden Ağır Ceza Mahkemesi'ne kadar uzanan olaylar zinciri de bundan sonrasında başladı. Dava dosyasına nazaran, boşanmak istemeyen Cengiz E., eşini öldürmek ve yüzüne kezzap atmakla tehdit etti.



KAHVESİNE ZEHİR KATTI



Habertürk'ün haberine gore; 8 Nisan 2016 sabahı, işe gitmek için hazırlanan Gurbet E.'ye her gün içtiği Türk kahvesini bu kez eşi yapmış oldu. Sadece kahveden şüphelenen genç kadın, dilini değdirdiğinde nefesi kesildi.



Yerde kıvranmakta olan hanıma ilk müdahaleyi gene Cengiz E. yapmış oldu. Eşini kusturdu. Ağzından köpükler çıkan Gurbet E.'nin bağırışlarına koşan büyük kızı Ö.E. babasına, “Annemi öldüreceğini söylemiştin en sonunda öldürdün” dedi.







kaynak:kanalahaber