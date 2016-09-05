Yolcu Beraberi Cihaza Bandrol Vergisi Sürprizi
Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı
Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...

boşanma tazminatını icrayla aldı

BOŞANMA TAZMİNATINI İCRAYLA ALDI

Modacı İvana Sert ve eşi Yurdal Sert'in yılan hikâyesine dönen tazminat süreci sonunda tamamlandı. İvana Sert Yargıtay'ın onadığı 400 bin liralık tazminatı eşinden faiziyle aldı.

Tarih : 05 Eylül 2016, 09:07
Puan Ver : Boşanma Tazminatını İcrayla Aldı(10/10)9


Ünlü çiftin olaylı boşanma süreci işadamı Yurdal Sert'in 2011'de açtığı davayla başladı. İşadamı, eşi İvana Sert'ten boşanmayı ve oğulları Kanyon Ateş'in velayetini talep etti. Yurdal Sert, "şiddetli geçimsizlik ve haysiyetsiz hayat sürme" iddialarıyla açtığı davada ayrıca eşinin Hatem Yavuz'la aşk yaşadığını iddia ederek 1 milyon lira tazminat istemişti. Karşı dava açan İvana Sert ise evlilik birliğinin sarsılmasında kusurlu kişinin Yurdal Sert olduğunu öne sürmüş, Yurdal Sert'in kendisine iftira attığını iddia etmişti. Oğlunun velayetini de isteyen Sert, ayrıca aylık 100 bin lira "yoksulluk nafakası", oğlu için aylık 50 bin lira "iştirak nafakası" ve 5 milyon lira maddi, 2 milyon lira manevi olmak üzere 7 milyon lira tazminat talep etmiş ve Sert'in mal varlığına tedbir konulmasını istemişti. Davaya bakan İstanbul Aile Mahkemesi, çiftin boşanmasına, oğulları Kanyon Ateş'in velayetinin de annesine verilmesine hükmetmişti. İvana Sert'in aylık 100 bin liralık yoksulluk nafakası talebini reddeden mahkeme, toplam 400 bin lira tazminat ve oğluna da aylık 5 bin lira iştirak nafakası ödenmesine karar vermişti. Rakamı az bulan İvana Sert'in itirazını haksız bulan Yargıtay, boşanma ve 400 bin liralık tazminat kararını onamıştı. İşadamı Yurdal Sert, Yargıtay'ın onadığı tazminatı ödemek istemeyince İvana Sert, icra yoluna başvurdu. İvana Sert, eski eşinden icra yoluyla toplam 515 bin lira tahsil etti.








Etiketler: Boşanma  Tazminatını  İcrayla  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER