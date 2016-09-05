

Ünlü çiftin olaylı boşanma süreci işadamı Yurdal Sert'in 2011'de açtığı davayla başladı. İşadamı, eşi İvana Sert'ten boşanmayı ve oğulları Kanyon Ateş'in velayetini talep etti. Yurdal Sert, "şiddetli geçimsizlik ve haysiyetsiz hayat sürme" iddialarıyla açtığı davada ayrıca eşinin Hatem Yavuz'la aşk yaşadığını iddia ederek 1 milyon lira tazminat istemişti. Karşı dava açan İvana Sert ise evlilik birliğinin sarsılmasında kusurlu kişinin Yurdal Sert olduğunu öne sürmüş, Yurdal Sert'in kendisine iftira attığını iddia etmişti. Oğlunun velayetini de isteyen Sert, ayrıca aylık 100 bin lira "yoksulluk nafakası", oğlu için aylık 50 bin lira "iştirak nafakası" ve 5 milyon lira maddi, 2 milyon lira manevi olmak üzere 7 milyon lira tazminat talep etmiş ve Sert'in mal varlığına tedbir konulmasını istemişti. Davaya bakan İstanbul Aile Mahkemesi, çiftin boşanmasına, oğulları Kanyon Ateş'in velayetinin de annesine verilmesine hükmetmişti. İvana Sert'in aylık 100 bin liralık yoksulluk nafakası talebini reddeden mahkeme, toplam 400 bin lira tazminat ve oğluna da aylık 5 bin lira iştirak nafakası ödenmesine karar vermişti. Rakamı az bulan İvana Sert'in itirazını haksız bulan Yargıtay, boşanma ve 400 bin liralık tazminat kararını onamıştı. İşadamı Yurdal Sert, Yargıtay'ın onadığı tazminatı ödemek istemeyince İvana Sert, icra yoluna başvurdu. İvana Sert, eski eşinden icra yoluyla toplam 515 bin lira tahsil etti.