Ispanağı Yoğurtla Tüketmek…
Haluk Levent, Ygs'yi 1 Dakika İle Kaçıran Gence Yardım Etti
Rusya'dan Son Dakika Açıklaması... Türkiye Ve...
Audi A5 Sportback'e Yeni Motor Seçeneği
İmha Edilen Üniformadan F Serisi 1 Dolar Çıktı
Hollanda'da Polisin Müdahale Ettiği Türk Başından Ağır Darbe Aldı
Okan Buruk İçin Karar Verildi
Acun Ilıcalı'dan Flaş 'all Star' Açıklaması
İkinci Maaş Geliyor! Tek Kuralı 30 Gün İçinde...
Boşanma Davası Açan Eşine Tecavüzden 39 Yıl Hapsi İstendi
Almanya'da Skandal 'tişört'! Kriz Çıkarttı!
Avrupa'nın 5 Büyük Liginde Görünüm
Dikkat Uyku Apnesi, Kalp Krizi Ve Felce Neden Olabilir!
Evlilik Programları İçin Khk Geliyor!
Çifte Emeklilik Fırsatı Büyüyor
Kılıçdaroğlu: Tehlikeye Dikkat Çekmek İstedik
Eve Giren Hırsıza Mahalleli Dayağı
İstanbul'da Mermi Üreten İş Yerine Baskın
Aksiyon Kameraları İçin Geliştirildi
Huawei P10, 600 Euro'dan Ön Siparişe Sunuldu

BOŞANMA DAVASI AÇAN EŞİNE TECAVÜZDEN 39 YIL HAPSİ İSTENDİ


BOŞANMA DAVASI AÇAN EŞİNE TECAVÜZDEN 39 YIL HAPSİ İSTENDİ
Tarih : 13 Mart 2017, 13:57
Puan Ver : Boşanma Davası Açan Eşine Tecavüzden 39 Yıl Hapsi İstendi(10/10)12


Manavgat'ta elektrik ustası C.Y. iddiaya göre geçen yıl Temmuz ayında, boşanma aşamasında olduğu eşi 30 yaşındaki B.Y.Y.'yi tüfekle tehdit ederek zorla ilişkiye girdi ve çıplak fotoğraflarını çekti. Şikayet üzerine gözaltına alınan C.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. C.Y. hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 39 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuksuz sanık C.Y., mağdur B.Y.Y., tarafların avukatları ve yakınları katıldı.



'RIZASIYLA İLİŞKİYE GİRDİK'

Duruşmada ifadesi alınan sanık C.Y., suçlamaları kabul etmedi. Mağdurenin boşanma davası süren eşi olduğunu, olay günü buluşarak kendi evine gittiklerini belirten C.Y., "Olay günü eşim bana geldi, zaten bana ulaşmaya çalışıyordu. Kendisine silah doğrultmadım, tehdit etmedim. Evimde silah yoktur. Kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdik. Kendisinin istemesiyle fotoğraflarını çektim. Daha önce de böyle istekleri oluyordu" dedi.



'BERAAT EDECEĞİM, AKLANACAĞIM'

Mağdurenin kendisinin ilk evliliğinden olan kızına cinsel istismarda bulunan A.B. ile birlikte yaşadığını iddia eden C.Y., "İlk eşimden olan 3 kızım var. Bu kızlarımdan birisi A.B. tarafından cinsel istismara uğradı. Bu konudaki dava 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. B.Y.Y. şimdi bu kişiyle birlikte yaşıyor" diye konuştu. C.Y., daha önce 3 defa boşanma davası açtıklarını, en son davanın 14 Mart'ta görüleceğini anlattı. Mahkeme başkanının, "Dava sonunda ceza alırsan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ister misin?" sorusuna C.Y., "Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Beraat edeceğimi, aklanacağımı düşünüyorum. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını da kabul etmiyorum" şeklinde yanıt verdi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Boşanma  Davası  Açan  Eşine  Tecavüzden  39  Yıl  Hapsi  İstendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER