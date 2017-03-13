

Manavgat'ta elektrik ustası C.Y. iddiaya göre geçen yıl Temmuz ayında, boşanma aşamasında olduğu eşi 30 yaşındaki B.Y.Y.'yi tüfekle tehdit ederek zorla ilişkiye girdi ve çıplak fotoğraflarını çekti. Şikayet üzerine gözaltına alınan C.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. C.Y. hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 39 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuksuz sanık C.Y., mağdur B.Y.Y., tarafların avukatları ve yakınları katıldı.







'RIZASIYLA İLİŞKİYE GİRDİK'



Duruşmada ifadesi alınan sanık C.Y., suçlamaları kabul etmedi. Mağdurenin boşanma davası süren eşi olduğunu, olay günü buluşarak kendi evine gittiklerini belirten C.Y., "Olay günü eşim bana geldi, zaten bana ulaşmaya çalışıyordu. Kendisine silah doğrultmadım, tehdit etmedim. Evimde silah yoktur. Kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdik. Kendisinin istemesiyle fotoğraflarını çektim. Daha önce de böyle istekleri oluyordu" dedi.







'BERAAT EDECEĞİM, AKLANACAĞIM'



Mağdurenin kendisinin ilk evliliğinden olan kızına cinsel istismarda bulunan A.B. ile birlikte yaşadığını iddia eden C.Y., "İlk eşimden olan 3 kızım var. Bu kızlarımdan birisi A.B. tarafından cinsel istismara uğradı. Bu konudaki dava 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. B.Y.Y. şimdi bu kişiyle birlikte yaşıyor" diye konuştu. C.Y., daha önce 3 defa boşanma davası açtıklarını, en son davanın 14 Mart'ta görüleceğini anlattı. Mahkeme başkanının, "Dava sonunda ceza alırsan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ister misin?" sorusuna C.Y., "Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Beraat edeceğimi, aklanacağımı düşünüyorum. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını da kabul etmiyorum" şeklinde yanıt verdi.







kaynak:milliyet