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Boşandığı eşinin milyon dolarlık keman koleksiyonunu parçaladı

BOŞANDIĞI EŞİNİN MİLYON DOLARLIK KEMAN KOLEKSİYONUNU PARÇALADI

Japonya'da bir kadın, boşandığı eşinin yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki kemanlarını parçalamaktan gözaltına alındı.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 00:10
Puan Ver : Boşandığı Eşinin Milyon Dolarlık Keman Koleksiyonunu Parçaladı(8/10)4

Japonya'da 34 yaşındaki bir kadının, 3 yıl önce Nagoya kentinde yaşayan 62 yaşındaki eski eşinin dairesine girerek, 770 bin pound değerindeki keman koleksiyonuna zarar verdiği ortaya çıktı.

KEMAN KOLEKSİYONCUSUYDU

Kemanları zarar gören adamın, keman yapımcısı ve koleksiyoncusu olduğu açıklandı.

KADIN GÖZALTINA ALINDI

54 kemanı parçalayan Çin vatandaşı kadının, Çin'den Tokyo'ya dönüşünde gözaltına alındığı belirtildi.

GİTARLARDAN BİRİ 450 BİN DOLAR DEĞERİNDEYDİ

Zarar gören 54 keman içerisinde en değerli olanının 450 bin dolar değerindeki İtalyan yapımı keman olduğu ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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