BOŞANDIĞI EŞİNİN MİLYON DOLARLIK KEMAN KOLEKSİYONUNU PARÇALADI
Japonya'da bir kadın, boşandığı eşinin yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki kemanlarını parçalamaktan gözaltına alındı.
Japonya'da 34 yaşındaki bir kadının, 3 yıl önce Nagoya kentinde yaşayan 62 yaşındaki eski eşinin dairesine girerek, 770 bin pound değerindeki keman koleksiyonuna zarar verdiği ortaya çıktı.
KEMAN KOLEKSİYONCUSUYDU
Kemanları zarar gören adamın, keman yapımcısı ve koleksiyoncusu olduğu açıklandı.
KADIN GÖZALTINA ALINDI
54 kemanı parçalayan Çin vatandaşı kadının, Çin'den Tokyo'ya dönüşünde gözaltına alındığı belirtildi.
GİTARLARDAN BİRİ 450 BİN DOLAR DEĞERİNDEYDİ
Zarar gören 54 keman içerisinde en değerli olanının 450 bin dolar değerindeki İtalyan yapımı keman olduğu ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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