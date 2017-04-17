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boşandığı eşini vurdu, sonra kendisini öldürdü...

BOŞANDIĞI EŞİNİ VURDU, SONRA KENDİSİNİ ÖLDÜRDÜ...

Bursa'da cinnet geçiren adam, takip ettiği eski eşini 5 kurşunla ağır yaraladı, sonra da başına silahla sıkarak canına kıydı

Tarih : 17 Nisan 2017, 16:42
Puan Ver : Boşandığı Eşini Vurdu, Sonra Kendisini Öldürdü...(6/10)3


Bursa'da boşandığı eşini takip edip silahla ağır yaralayan adam, daha sonra kendisini vurup hayatına son verdi.

  Alınan bilgiye göre, olay 14.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi'nde meydana geldi. 40 yaşındaki Mehmet Yayla, Onkoloji Hastanesi'nde hemşirelik yapan Gönül Taç'tan (39) bir süre önce boşandı. Yayla, bugün eşini bir süre takip etti. Gönül Taç, çocuklarına kırtasiye malzemesi alıp geri döndüğü sırada Hamzabey Kaplıca Caddesi Uslular Sokak'ta eski eşiyle karşılaştı. İddiaya göre Mehmet Yayla, telefonla konuşan eski eşine, "Kiminle konuşuyorsun, telefonu bana vereceksin" dedi. Gönül Taç ise "Seni ilgilendirmez" deyince Mehmet Yayla eski eşini 5 el ateş ederek ağır yaraladı.



 



kaynak:milliyet








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