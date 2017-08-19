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Boşandığı Eşini Tabancayla Vurup, 4'üncü Kattan Atladı!

BOŞANDIĞI EŞİNİ TABANCAYLA VURUP, 4'ÜNCÜ KATTAN ATLADI!

Kayseri'de bir süre önce boşandığı eşi 34 yaşındaki Zeliha Özdemir ile görüşmeye giden 36 yaşındaki Gökhan Demirci, çıkan tartışmada eski eşini tabancayla vurup, 4'üncü kattan atlayarak intihara kalkıştı.

Tarih : 19 Ağustos 2017, 21:40
Puan Ver : Boşandığı Eşini Tabancayla Vurup, 4'üncü Kattan Atladı!(5/10)1

Boşandığı eşinin evine çocuklarını görmek için gelmişti. Önce tartıştılar sonra silah sesleri duyuldu.

ESKİ EŞİ İLE TARTIŞTI, GÖĞSÜNDEN VURDU

Olay, merkez Kocasinan ilçesine bağlı 420'nci sokak Gökkent Sitesi Sarmaşık Apartmanı'nda meydana geldi. Bir süre önce eşi Zeliha Özdemir'den boşanan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı atölyede çalışan Gökhan Demirci, iki çocuğunu görmek için anneleriyle yaşadıkları eve gitti. Burada eski eşi ile tartışan Demirci, silahını çekti. Çıkan arbedede silahın ateş almasıyla Zeliha Özdemir, göğsünden vuruldu.

4. KATTAN BETON ZEMİNE ÇAKILDI

Boşandığı eşini ağır yaralayan Gökhan Demirci, 4'üncü kattaki evin penceresinden atlayarak beton zemine düştü. Bacakları kırılan ve iç kanaması bulunan Demirci, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY SIRASINDA ÇOCUKLAR EVİN ÖNÜNDE OYNUYORDU

Zeliha Özdemir ise Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Boşanan çiftin iki çocuklarının ise olay sırasında bina önünde oynadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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