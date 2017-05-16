

Olay, dün akşam 17.00 sıralarında Gazi Paşa Mahallesi Duygu sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Antalya'da yaşayan 59 yaşındaki Yahya Cengiz K. boşandığı eşi 33 yaşındaki Işık İ.'nin kaldığı eve gitti. Bir süre sonra ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yahya Cengiz K., eline aldığı çekiçle defalarca Işık İ.'nin başına vurdu. Kanlar içinde yere yığılan ve kafası parçalanan Işık İ., daha sonra eski kocası tarafından çıplak bir şekilde sokağa çıkarıldı.







OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ







Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolün ardından Işık İ.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası Yahya Cengiz K., polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınırken, genç kadının cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırırdı.







Ayrıca, ikilinin 8 yaşlarında bir kızlarının olduğu ve annesinin yanında kaldığı belirtilirken olay esnasında dışarıda olduğu öğrenildi.







kaynak:sabah