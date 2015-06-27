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boşanan koca dehşet saçtı! tüm aileyi öldürdü!

BOŞANAN KOCA DEHŞET SAÇTI! TÜM AİLEYİ ÖLDÜRDÜ!

Karaman'ın Ermenek İlçesi'nde 26 yaşındaki Hakan Narlı, 15 gün önce boşandığı eşi ile birlikte 5 kişiyi öldürdü.

Tarih : 27 Haziran 2015, 09:41
Puan Ver : Boşanan Koca Dehşet Saçtı! Tüm Aileyi Öldürdü!(8/10)7


Olay, saat 19.00 sıralarında Ermenek İlçesi Keşillek Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Narlı, iddiaya göre boşandığı eşi Şerife Akkulak ile konuşmak için eşinin yaşadığı kayınvalidesinin evine gitti. Narlı, belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada eşini, kayınvalidesini, kayınbiraderini ve 2 çocuğunu öldürdü. Olay yerinde 15 adet kovan bulunduğu öğrenildi.








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