BOŞANACAKLARI SÖYLENİYORDU SERDAR ORTAÇ BABA OLUYOR
Bir dönem boşanacakları iddia edilen Serdar Ortaç ve Chloe çiftinden müjdeli haber geldi.
Bir dönem boşanacakları iddia edilen Serdar Ortaç ve Chloe çiftinden müjdeli haber geldi. 2014 yılında ünlü manken Chloe ile dünyaevine giren Serdar Ortaç baba olmaya hazırlanıyor. Miami'de bulunan ünlü çiftten müjdeli haber geldi.
Kanal D'nin sevilen magazin programı Renkli Sayfalar'da yer alan iddiaya göre Serdar Ortaç baba olmaya hazırlanıyor. Arto'nun Lerzan Mutlu ile konuşmalarının ortaya çıkmasıyla Serdar Ortaç'ın baba olacağını haberleri hızlı yayıldı.
kaynak:internethaber
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