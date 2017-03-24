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boşanacakları söyleniyordu serdar ortaç baba oluyor

BOŞANACAKLARI SÖYLENİYORDU SERDAR ORTAÇ BABA OLUYOR

Bir dönem boşanacakları iddia edilen Serdar Ortaç ve Chloe çiftinden müjdeli haber geldi.

Tarih : 24 Mart 2017, 16:30
Puan Ver : Boşanacakları Söyleniyordu Serdar Ortaç Baba Oluyor(6/10)8


Bir dönem boşanacakları iddia edilen Serdar Ortaç ve Chloe çiftinden müjdeli haber geldi. 2014 yılında ünlü manken Chloe ile dünyaevine giren Serdar Ortaç baba olmaya hazırlanıyor. Miami'de bulunan ünlü çiftten müjdeli haber geldi.



Kanal D'nin sevilen magazin programı Renkli Sayfalar'da yer alan iddiaya göre Serdar Ortaç baba olmaya hazırlanıyor. Arto'nun Lerzan Mutlu ile konuşmalarının ortaya çıkmasıyla Serdar Ortaç'ın baba olacağını haberleri hızlı yayıldı.



 



kaynak:internethaber








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