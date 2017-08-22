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BOŞANACAĞI EŞİNİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNCE ÇILDIRDI, TARTIŞMA KANLI BİTTİ!


Boşanacağı eşini sevgilisiyle görünce çıldırdı, tartışma kanlı bitti!
Tarih : 22 Ağustos 2017, 21:00
Puan Ver : Boşanacağı Eşini Sevgilisiyle Görünce Çıldırdı, Tartışma Kanlı Bitti!(8/10)4

Boşanma aşamasında olduğu eşini sevgilisiyle gören koca, dehşet saçtı. Elindeki bıçakla eşinin erkek arkadaşına saldırdı.

EŞİNİ SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE GÖRDÜ

Olay, geçen 10 Ağustos'ta saat 17.30 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Saltak Caddesi'nde meydana geldi. Osman Ö., iddiaya göre, caddede kırmızı ışıkta bekleyen 64 BB 915 plakalı otomobil içinde ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşini, A.A. ile birlikte gördü.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Otomobilin yanına yaklaşan Osman Ö. sürücü koltuğunda oturan A.A. ile tartışmaya başladı. A.A.'nın otomobilden inmesiyle birlikte tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Osman Ö. elinde bıçakla A.A.'ya saldırıp, göğsünden ve kolundan bıçakladı.

ELİNDEKİ BIÇAKLA KAÇTI

Osman Ö. elinde bıçakla A.A.'ya saldırmaya devam ederken, vatandaşlar araya girip, yardım etmek istedi. Osman Ö. bu sırada vatandaşların araya girmesiyle olay yerinden koşarak kaçtı.

BIÇAKLANAN SEVGİLİ YARALI KURTULDU

Olay yerinde kanlar içinde kalan A.A.'ya ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Eczaneye götürülen A.A., burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis Osman Ö.'yü aramak için çalışma başlattı.

DİNAR'DA YAKALANDI

Boşanmak üzere olduğu ve ayrı yaşadığı eşinin yanında gördüğü A.A.'yı bıçaklayarak olay yerinden kaçan Osman Ö., Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yakalandı. Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Osman Ö., 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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