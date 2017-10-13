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Boşa akan maden suyunu değerlendirip 17 ülkeye ihraç etti

BOŞA AKAN MADEN SUYUNU DEĞERLENDİRİP 17 ÜLKEYE İHRAÇ ETTİ

Afyon İscehisar'da mermercilik yapan Şuayip Demirel, yıllardan beri ilçede boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirip fabrika kurdu ve kısa sürede 17 ülkeye ihracat yapmaya başladı.

Tarih : 13 Ekim 2017, 14:20
Puan Ver : Boşa Akan Maden Suyunu Değerlendirip 17 Ülkeye İhraç Etti(9/10)5

Afyon İscehisar'da mermercilik yapan Şuayip Demirel, ilçe merkezine 3 kilometre mesafedeki Avşar Deresi mevkisinde boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için bölgeye 1,5 yıl önce fabrika kurdu. Avşar Maden Suyu markasıyla üretim yapmaya başlayan Demirel, şişelediği maden suyunu yurt içinin yanı sıra yurt dışında da satmaya başladı.

TARİHİ FRİGLERE DAYANIYOR

Tesisin genel müdürü Mehmet Başpınar, AA muhabirine, bölgede geçmişi Friglere dayanan ve yakın tarihe kadar boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirdiklerini söyledi.

Yapılan yatırımın kısa sürede karşılık bulduğunu anlatan Başpınar, "Farklı şişemiz, yeni ürünlerimiz tüm Türkiye'de beğenildi. 54 ilde bayimiz var, yaklaşık 60 ilde tüketiciye ulaşabiliyoruz. Çok olumlu tepkiler alıyoruz." dedi.

17 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Yurt dışına yönelik ciddi çalışmalarının olduğunu vurgulayan Başpınar, üretimlerinin yüzde 15-20'sini ihraç ettiklerini aktardı. Başpınar, 17 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Maden sularımızı Almanya, Bahreyn, Tayvan, Güney Afrika, ABD, Çin, Suudi arabistan, Irak, İran, Suriye, Lübnan, Filistin, Kosova, Belçika, Hollanda, Avusturya ve Avustralya'ya gönderiyoruz. Türk maden sularının girmediği ülkelere girmeyi hedefliyoruz. Bahreyn'de büyük market zincirlerinde bir Türk maden suyu olarak yer alıyoruz. Tesisimizde 35 kişi çalışıyor. Yeni kurulan bir fabrika olmamıza rağmen dünya markası olma yolunda ciddi adımlar atıyoruz. Bizim suyumuz çok farklı. Volkanik kaynaklı, mineral yönünden zengin bir su."

"TÜRK EKONOMİSİNE GÜVENDİK, YATIRIM YAPTIK"

Türkiye'nin darbe girişimini atlattığını ve ekonominin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Başpınar, şunları kaydetti:

"Yaşanan tüm zorluklara rağmen Türk ekonomisine güvendik ve yatırımlarımızı sürdürdük. Sektörde henüz 1,5 yıllık bir firmayız. Buna rağmen ciddi anlamda büyüyen, sektörde ses getiren bir işletmeyiz. Şu an ilk 5'te yer alıyoruz. Kalitemizle ve teknolojimizle öne çıkıyoruz. Şu anda 12 çeşit ürünümüz var. Doğal maden suyundan gazoz üretiyoruz. Limonatamız var. Tropikal bir tad olan Mango ananas çeşidimiz çok beğenildi. Tüm dünyada herkesin içebileceği ve beğeneceği ürünleri üretmeye gayret ediyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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