Eskişehir'de psikolojik rahatsızlığı olduğu ve daha önce 3 kez intihara kalkıştığı belirtilen 31 yaşındaki Onur Şimşek, boş arsada yanında bıçak, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Şimşek'in intihar ettiği sanılıyor.



Esentepe Mahallesi Değiştiren Sokak'taki boş arsada Sabah erken saatlerde park halinde duran otomobilin önünde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler polise bildirdi. Gelen polisler yerde yatan kişinin ölmüş olduğunu belirledi. Boğazı kesilmiş olan ve yanında bıçak bulunan cesedin cebinden Onur Şimşek adına düzenlenmiş kimlik çıktı.







Daha önce 3 kez intihara kalkıştığı, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu, işsiz ve bekar olduğu bildirilen Onur Şimşek'in, sabaha karşı sokakta kendi boğazını keserek intihar ettiği sanılıyor.







Şimşek'in cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.