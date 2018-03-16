BORUSSİA DORTMUND'DAN BURUK VEDA!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçı 2-1 kaybeden Borussia Dortmund deplasmanda Salzburg ile 0-0 berabere kaldı ve Avrupa Ligine veda etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçını 2-1 kazanan Salzburg, rövanş maçında Borussia Dortmund'u konuk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Turu geçmek için en az 2 gol atması gereken Borussia Dortmund, Salzburg savunmasını aşamadı ve mücadele golsüz berabere sonuçlandı.
KURA ÇEKİMİ BUGÜN
Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları bugün TSİ 15.00'te çekilecek.
Kaynak: haberinburada
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