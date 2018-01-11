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Borussia Dortmund'da 9 futbolcu tavuk dönerden zehirlendi

BORUSSİA DORTMUND'DA 9 FUTBOLCU TAVUK DÖNERDEN ZEHİRLENDİ

Borussia Dortmund'da Nuri Şahin ve Ömer Toprak'ın da aralarında olduğu 9 futbolcu tavuk dönerden zehirlendi.

Tarih : 11 Ocak 2018, 15:10
Puan Ver : Borussia Dortmund'da 9 Futbolcu Tavuk Dönerden Zehirlendi(7/10)3

Borussia Dortmund'un İspanya kampının son günü tatsız bir sürprize neden oldu. Alman ekibinin bir çok yıldız ismi yedikleri yemekten zehirlendi.

DOKUZ FUTBOLCU MAĞDUR

Nuri Şahin ve Ömer Toprak'ın da aralarında olduğu oyuncuların tamamının tavuk döner yedikleri ve ardından hastalandıkları bildirildi. Tavuk döner yemeyen futbolcuların herhangi bir sıkıntı yaşamadıkları belirtildi.

BAĞIRSAK - MİDE İLTİHABI TEŞHİSİ KONULDU

Derhal tedaviye alınan futbolcular için mide-bağırsak iltihabı teşhisi konuldu. Futbolcuların durumunun düzelme eğiliminde olduğu, Bundesliga'da ikinci yarının ilk maçında pazar günü karşı karşıya gelecekleri Wolfsburg karşılaşmasına kadar iyileşecekleri kaydedildi.

ALMAN EKİBİNDE TAVUK DÖNERDEN ZEHİRLENEN FUTBOLCULARIN İSİMLERİ ŞÖYLE:

Nuri Şahin, Ömer Toprak, Roman Bürki, Roman Weidenfeller, Marc Bartra, Andre Schürrle, Christian Pulisic, Jacob Bruun Larsen, Dominik Reimann.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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