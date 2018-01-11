BORUSSİA DORTMUND'DA 9 FUTBOLCU TAVUK DÖNERDEN ZEHİRLENDİ
Borussia Dortmund'da Nuri Şahin ve Ömer Toprak'ın da aralarında olduğu 9 futbolcu tavuk dönerden zehirlendi.
Borussia Dortmund'un İspanya kampının son günü tatsız bir sürprize neden oldu. Alman ekibinin bir çok yıldız ismi yedikleri yemekten zehirlendi.
DOKUZ FUTBOLCU MAĞDUR
Nuri Şahin ve Ömer Toprak'ın da aralarında olduğu oyuncuların tamamının tavuk döner yedikleri ve ardından hastalandıkları bildirildi. Tavuk döner yemeyen futbolcuların herhangi bir sıkıntı yaşamadıkları belirtildi.
BAĞIRSAK - MİDE İLTİHABI TEŞHİSİ KONULDU
Derhal tedaviye alınan futbolcular için mide-bağırsak iltihabı teşhisi konuldu. Futbolcuların durumunun düzelme eğiliminde olduğu, Bundesliga'da ikinci yarının ilk maçında pazar günü karşı karşıya gelecekleri Wolfsburg karşılaşmasına kadar iyileşecekleri kaydedildi.
ALMAN EKİBİNDE TAVUK DÖNERDEN ZEHİRLENEN FUTBOLCULARIN İSİMLERİ ŞÖYLE:
Nuri Şahin, Ömer Toprak, Roman Bürki, Roman Weidenfeller, Marc Bartra, Andre Schürrle, Christian Pulisic, Jacob Bruun Larsen, Dominik Reimann.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Bakan Arslan: Kanal İstanbul Çalışmasında Sona Gelindi
- Erdoğan'dan Muhtarlara Müjde: İhtiyaç Duyulan Her Yere Muhtarlık Yapacağız
- Türkiye'den Bitcoin İçin Önemli Adım! Çalışma Grubu Oluşturuluyor
- Futbol Yazarı Serdar Ali Çelikler: Fbcoin, Gscoin, Bjkcoin Çıkarın
- Asker Ailelerine Müjde! Artık Para Alınmayacak
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar