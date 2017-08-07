BORUSSİA DORTMUND'A TRANSFER OLAN ÖMER TOPRAK'IN BURNU KIRILDI
Bu sezon Leverkusen'den Borussia Dortmund'a transfer olan Ömer Toprak'ın, Rot-Weiss Erfurt ile oynanan hazırlık maçında burnu kırıldı.
Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Borussia Dortmund'da Almanya 3. Lig ekiplerinden Rot-Weiss Erfurt ile oynanan maçta milli oyuncu Ömer Toprak'ın burnu kırıldı.
HOCASI AÇIKLADI
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Peter Bosz, hazırlık karşılaşması sonrasında yaptığı açıklamada Ömer Toprak'ın burnunun kırıldığı açıkladı.
EMRE VE NURİ OYNAMADI
Bu arada karşılaşma 5-2 Dortmund'un üstünlüğüyle sonra ererken, sakatlığı devam eden milli yıldız Emre Mor ve Nuri Şahin de karşılaşmada forma giymedi.
Kaynak: haberinburada
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