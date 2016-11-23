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borussia dortmund legia varşova maçında tam 12 gol

BORUSSİA DORTMUND LEGİA VARŞOVA MAÇINDA TAM 12 GOL

Borussia Dortmund Legia Varşova maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz. Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Borussia Dortmund ile Legia Varşova karşı karşıya geldi.

Tarih : 23 Kasım 2016, 10:03
Puan Ver : Borussia Dortmund Legia Varşova Maçında Tam 12 Gol(6/10)3


Borussia Dortmund Legia Varşova maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz. Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Borussia Dortmund ile Legia Varşova karşı karşıya geldi. Alman ekibi Legia Varşova'yı adeta gol yağmuruna tuttu. Dortmund rakibini 8-4 yenerek tarihi bir skora imza attı. İşte Borussia Dortmund Legia Varşova maç özet ve golleri.



Şampiyonlar Ligi F Grubu mücadelesinde Borussia Dortmund ile Legia Varşova karşı karşıya geldi.



Signal Iduna Park'ta oynanan mücadelede ilk gol 10. dakikada Legia Varşova'lı oyuncu Aleksandar Prijovic'ten geldi. 17. ve 18. dakikalarda Shinji Kagawa attığı iki golle Dortmund'u 2-1 öne geçirdi. Bu iki golün asistini de Dembele yaptı.



20. dakikada milli futbolcumuz Nuri Şahin skoru 3-1 yaptı. 24'te bir kez daha sahne alan Aleksandar Prijovic, kendisinin ve takımı Legia Varşova'nın ikinci golünü kaydetti. Bu golden 5 dakika sonra Dembele farkı yeniden 2'ye çıkardı.



32'de Marco Reus, skoru 5-2'ye getirdi. İlk yarı Borussia Dortmund'un 5-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıya da aynı iştahla başlayan Dortmund, 52. dakikada Marco Reus'un ikinci golüyle 6-2 öne geçti. Varşova'lı Kucharczyk, 57. dakikada skoru 6-3 yaptı.



Karşılaşmanın son 10 dakikasında üç gol vardı. 81'de Passlack, skoru 7-3'e, 83'te Nemanja Nikolic 7-4'e getirdi. Son dakikalarda bir kez daha sahne alan Marco Reus, attığı golle hem hat-trick yaptı hem de karşılaşmanın skorunu tayin etti.



 



kaynak:yenişafak








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