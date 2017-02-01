

Piyasalarda kur cephesinde son haftalarda yaşanan sert dalgalanmalara karşın, borsa tarafında esen olumlu havanın arkasından gizemli yatırımcı ‘Hintli Herif' çıktı! Geçen yıl mart ayında piyasalarda ismi duyulan ve Borsa İstanbul'da yaptığı yüksek hacimli işlemlerle piyasaya yön veren gizemli yatırımcının, gizli bir algoritma kullandığından şüphelenilen Londra merkezli bir hedge fonun Hintli yöneticisi olduğu belirtilmişti. Kim olduğu bilinmediği için piyasa oyuncuları tarafından “Herif” (Dude) olarak adlandırılan gizemli yatırımcının ocak ayı başından bu yana Borsa İstanbul'a geri döndüğü ve yaptığı alımlarla borsadaki yükselişe önemli katkı sağladığı belirtiliyor. Borsa İstanbul'da özellikle 12 Ocak'taki yüzde 4.1'lik sert yükseliş ve önceki günkü yüzde 2.8'lik artış dikkat çekmişti.







‘HERİF'İN ARACISI NET ALIMDA LİSTEBAŞI



Borsacılar, bu yükselişin tamamında olmasa bile, önemli bir kısmında “Hintli Herif”in yaptığı yüksek montanlı alımların etkisi olduğunu belirtiyor. Son dönemde borsada alım tarafında olan kurumlar listesinde “Hintli Herif”in çalıştığı kurumların ön sırada yer aldığını belirten borsacılar, geçtiğimiz yıl da gizemli yatırımcıya aracılık eden liste başındaki kurumun 12 Ocak'ta yaklaşık 350 milyon TL, önceki gün ise yaklaşık 300 milyon TL net alım yaptığını belirtiyor. Öte yandan yüzde 5.5 yükseldiği ve gün içi piyasaların sert dalgalandığı 4 Ocak'tan bu yana Borsa İstanbul yüzde 13'ü aşan bir ralli yaşadı. Elbette ki, bu yükselişin tamamının gizemli yatırımcıya bağlamak doğru olmaz. Borsacılar, gizemli yatırımcının yanı sıra borsaya yabancı girişinin de olduğunu ifade ediyor.



‘1 MİLYAR $ YATIRIMI VAR'







Mart 2016'da Hintli “Herif”in Londra merkezli bir hedge fon yöneticisi olduğu belirtilmişti. Gizli bir algoritma kullandığından şüphelenilen gizemli yatırımcının Türkiye'de 1 milyar doların üzerinde yatırımı olduğu konuşulmuştu.







kaynak:habertürk