

Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören spor şirketlerinin ilk yarı performanslarına göre Galatasaray Sportif AŞ yüzde 22,13'lük getiri ile 2015 yılının ilk yarısında yatırımcısına en çok kazandıran spor şirketi oldu. Futbolda 2014-2015 sezonunu lig ve kupa şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray'ın hisselerinin fiyatı, 2015 yılının ilk yarısında 18,75 liradan 22,90 liraya yükseldi. G.Saray'ın piyasa değeri ise 495,7 milyon lira.



FENERBAHÇE GETİRİDE İKİNCİ SIRADA



Borsa İstanbul'da ilk yarı getirileri dikkate alındığında Galatasaray'ı yüzde 19,08'lik getiri ile Fenerbahçe Futbol AŞ izlerken, Beşiktaş ve Trabzonspor hisseleri yatırımcısına zarar ettirdi. İlk yarıda Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ yatırımcısına yüzde 22,13 zarar ettirirken, Trabzonspor Sportif AŞ hisselerinin değer kaybı ise yüzde 26,63'e ulaştı.



Yatırımcısına en çok kazandıran Galatasaray hisselerinin fiyatı, mayıs ayında futbol takımının Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk beklentisinin artması ile hızlı bir şekilde yükselerek 41,55 liraya kadar çıksa da Borsa İstanbul tarafından alınan seans durdurma ve brüt takas önlemi ile haziran ayında kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi.



TRANSFERLER POZİTİF ETKİLEDİ



Galatasaray'ı takip eden Fenerbahçe'nin hisse senetlerinin fiyatı ise, özellikle yeni sezon için yapılan transferlerin pozitif etkisiyle, haziran ayında yükselerek mayıs ayındaki kayıplarını telafi etti ve artıya geçti. F. Bahçe'nin piyasa değeri 998,8 milyon lira.



Piyasada değeri 456 milyon lira olan Beşiktaş'ın stadyum inşaatı, piyasada değeri 135 milyon lira olan Trabzonspor'da ise sportif başarısızlıklar hisse senetlerine olumsuz yansıdı.