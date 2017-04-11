Ekonomide güçlü büyüme sinyalleri artarken, üretim ve istihdamı artıracak vergi indirimleri ekime kadar uzatıldı. Referandum öncesi ‘evet'i gören yabancılar da borsayı zirveye taşıdı.



Ekonomide güçlü büyüme sinyalleri artarken, üretim ve istihdamı artıracak vergi indirimleri ekime kadar uzatıldı. Referandum öncesi ‘evet'i gören yabancılar da borsayı zirveye taşıdı. Türkiye'nin büyüme tahminlerinin yukarı revize edilmesi, bankacılık sektörüne ilişkin olumlu yorumlar ve bazı sektörlerde vergi indiriminin uzatılması Borsa İstanbul'u adeta uçurdu.



16 Nisan Referandum haftasına piyasalar hızlı başladı. Referandumdan 'evet' çıkacağını gören özellikle yabancı yatırımcıların piyasaya girdiğini belirten uzmanlar, borsada dün yüzde 3.10 yükseliş yaşandığına dikkat çekti.







BORSA GÖZÜNÜ ZİRVEYE DİKTİ







Yabancı yatırımcıların 16 Nisan sonrasına yönelik beklentileri satın aldığı piyasalarda Borsa İstanbul dün yüzde 3.10 değer kazanarak, son 2 yılın zirvesi olan kritik direnç bölgesine geldi. Moody's'in Türkiye'nin büyüme tahminlerini yukarı çekmesi, BofA'nın Türk bankalarına ilişkin değerlendirmesi ve bazı sektörlerde vergi indiriminin uzatılmasının ardından ekonomiye ilişkin olumlu beklentiler de eklenince borsada hızlı yükseliş yaşandı. Uzmanlar yatırımcıların hafta sonu gerçekleştirilecek referandumdan 'evet' çıkacağı beklentisini de fiyatlamaya başlamış olabileceklerini dile getirerek, yabancı alımı olduğunu kaydetti.







kaynak:sabah