

Borsa İstanbul'da hesaplanan 22 alt sektör endeksi arasında ilk çeyrekte yatırımcısına en fazla kazandıran turizm oldu.







Türkiye ile Rusya arasındaki normalleşme sürecinden olumlu etkilenen turizm sektörü ilk çeyrekte yüzde 46,86 getiri sağlarken, onu yüzde 25,04 ile kimya petrol plastik, yüzde 24,55 ile tekstil deri izledi.







kaynak:milliyet