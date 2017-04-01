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borsada ilk çeyrekte turizm rüzgarı esti

BORSADA İLK ÇEYREKTE TURİZM RÜZGARI ESTİ

Türkiye ile Rusya arasındaki normalleşme sürecinden olumlu etkilenen turizm sektörü yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına yüzde 46,86 getiri sağladı.

Tarih : 01 Nisan 2017, 13:44
Puan Ver : Borsada İlk Çeyrekte Turizm Rüzgarı Esti(6/10)5


Borsa İstanbul'da hesaplanan 22 alt  sektör endeksi arasında ilk çeyrekte yatırımcısına en fazla kazandıran turizm  oldu.



Türkiye ile Rusya arasındaki normalleşme sürecinden olumlu etkilenen  turizm sektörü ilk çeyrekte yüzde 46,86 getiri sağlarken, onu yüzde 25,04 ile  kimya petrol plastik, yüzde 24,55 ile tekstil deri izledi.



 



kaynak:milliyet








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