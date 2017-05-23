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Borsada 100.000'e Doğru
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borsada 100.000'e doğru

BORSADA 100.000'E DOĞRU

Mayıs ayında rekor üstüne rekor kıran BIST 100 endeksi, dün tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmesinin ardından bugün de 96.750,52 ile gün içi yeni bir rekora imza attı.

Tarih : 23 Mayıs 2017, 13:51
Puan Ver : Borsada 100.000'e Doğru(10/10)9


Son 5 aydır yükseliş trendinde hareket eden ve mayısta da bu trend içindeki hareketini devam ettiren BIST 100 endeksi, rekorlara doymuyor. Dün kapanış rekorunu 96.400,03 puana taşıyan BIST 100 endeksi, bugün de 96.750,52 puan ile tüm zamanların gün içi en yüksek seviyesine çıktı.








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