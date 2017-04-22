

Halk oylaması sonrası belirsizliğin ortadan kalkmasıyle piyasalar rahatlarken, beklentiler olumlu yöne çevirildi. Önceki günü yükselişle kapatan (BİST) 100 endeksi dün sabah yaptığı açılışla 22 Mayıs 2013'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Böylece 47 ayın en yüksek seviyesi gerçekleşmiş oldu.



Analistler, yabancı yatırım bankalarının TL'nin ucuz olduğuna yönelik değerlendirmelerinin yurt içinde pay piyasalarını pozitif yönde desteklediğini ifade ederek, BIST 100 endeksinin de dolar bazında hala 25.000'li seviyelerde bulunduğunu, dolayısıyla pay piyasalarına yatırımcı ilgisinin devam edebileceğini söyledi. Dolar bazlı BIST 100 endeksinin tarihi zirvesinin 51.000 puanda olduğunu hatırlatan analistler, küresel risk iştahının devam etmesiyle endeksin getiri potansiyelinin devam ettiğini bildirdi.







kaynak:yenişafak