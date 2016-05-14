

Haftalık bazda borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,71 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 79.736,95, en düşük ise 77.586,12 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,71'lik azalışla 77.808,43 puandan tamamladı.







Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta değişim göstermeyerek 120,70 lirada, Cumhuriyet altınının satış fiyatıda değişmeyerek 807,00 lira oldu. Geçen hafta sonu 198,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da bu hafta 198,00 lirada sabit kaldı.







Euro yüzde 0,51 değer kazanarak 3,3490 liraya, ABD doları ise yüzde 1,71'lik yükselişle 2,9660 liraya çıktı.







Bireysel emeklilik fonları yüzde 0,25, yatırım fonları yüzde 0,22 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,67 ile fon sepeti fonları oldu.







Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,18 arasında gerçekleşti.



