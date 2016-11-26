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borsa üzdü, altın ve döviz güldürdü!

BORSA ÜZDÜ, ALTIN VE DÖVİZ GÜLDÜRDÜ!

Borsa İstanbul`da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,69 geriledi. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,76 değer kazandı. Dolar/TL bu hafta yüzde 2,70 arttı.

Tarih : 26 Kasım 2016, 11:05
Puan Ver : Borsa Üzdü, Altın Ve Döviz Güldürdü!(5/10)5




Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,69 değer kaybetti, dolar yüzde 2,70 değer kazandı. BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 76.215,84, en düşük ise 73.752,67 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,69'luk azalışla 74.363,45 puandan tamamladı.



Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,76 artarak 132,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 0,80 değer kazanarak 885,00 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 216,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 217,00 liraya çıktı. Bu hafta avro yüzde 2,66 değer kazanarak 3,6700 liraya, ABD doları ise yüzde 2,70'lik artışla 3,4600 liraya yükseldi.



Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,44 değer kaybetti, yatırım fonları yüzde 0,16 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,46 ile fon sepeti fonları oldu.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,25 arasında gerçekleşti.

 



 



kaynak:uzmanpara








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