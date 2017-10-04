2016 sonunda 616 milyar lira olan Borsa İstanbul'daki şirketlerin piyasa değeri, 185 milyar lira artarak eylül sonunda 801 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri 9 ayda 185 milyar lira artarak 800 milyar lirayı aştı. Borsa İstanbul verilerinden derlenen bilgilere göre, 2016 sonu itibarıyla Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 616 milyar lira olurken, söz konusu rakam 30 Eylül 2017 itibarıyla 801 milyar 71 milyon olarak hesaplandı.

EN BÜYÜK ARTIŞ 20 ŞİRKETTEN GELDİ

Söz konusu dönemdeki artışın büyük bölümü borsanın devleri olarak nitelendirilen 20 şirketten geldi. 2016 sonunda 372 milyar 452,6 milyon lira olan Borsa İstanbul'un en değerli 20 şirketinin piyasa değeri, bu yılın eylül sonu itibarıyla yaklaşık 110 milyar lira artarak 482 milyar 381 milyon liraya yükseldi.

ASELSAN YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE KAZANDIRDI

Piyasa değerini 9 ayda yaklaşık 6,5 milyar lira artırarak 41,5 milyar liraya yükselten Koç Holding, borsanın en değerli şirketi oldu. Koç Holding'i, 40,7 milyar lira ile Garanti Bankası ve 37,6 milyar lira ile Akbank izledi.

2016 sonu itibarıyla en yüksek piyasa değerine sahip 20 şirketten 19'u, bu yılın 9 ayında değerini arttırdı.

Değer artışında şampiyon 13 milyar 590 milyon lira ile ASELSAN oldu. Piyasa değerini 26,3 milyar liraya çıkartan ASELSAN, en değerli şirketler sıralamasında da 16'dan 8'inci sıraya yükseldi. ASELSAN, 9 aylık dönemde yatırımcısına yüzde 107 kazanç sağladı.

ASELSAN'ı, 12,7 milyar liralık artışla Tüpraş, 9,1 milyar liralık artışla Ereğli Demir Çelik ve 8,7 milyar liralık artışla Garanti Bankası izledi.Koç Grubu en değerli ilk 20'deki şirket sayısını 6'ya yükseltti

KOÇ GRUBU EN DEĞERLİ İLK 20 ŞİRKET SAYISINI 6'YA YÜKSELTTİ

2016 sonu itibarıyla listede olan Emlak Konut GYO, yerini Ford Otosan'a bıraktı.

Koç Grubu, en değerli ilk 20'deki şirket sayısını 6'ya yükseltti. Söz konusu şirketlerin piyasa değeri 137,5 milyar liraya yükseldi.

Listede yer alan 8 bankanın piyasa değeri de 2016 sonuna göre 36,9 milyar lira artarak 192 milyar lira sınırına yükseldi.

Kaynak: haberinburada