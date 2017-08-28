BORSA REKORUNU TAZELEDİ
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 110 bin 409,43 puanla, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Küresel piyasalarda gelişmekte olan ülkelere yönelik devam eden risk iştahı ile yeni haftaya pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekorunu 110 bin 409,43 puana taşıdı.
DOLAR DÜŞÜNCE BORSA REKOR KIRDI
Analistler, dolar kurunun düşüş eğilimini devam ettirmesinin desteği ile BIST 100 endeksinin Avrupa borsalarındaki negatif seyre karşın rekorlarına devam ettiğini belirtti. Dolar/TL yeni haftaya yükselişle başladı ve 3,4518 seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçerek 3,4440-3,4460 dar bandında dengelendi.
118 BİN SEVİYELERİ GÜNDEME GELEBİLİR
BIST 100 endeksinin dolar bazında önemli direnç konumundaki 32.000 puanın üzerini test ettiğine dikkati çeken analistler, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda orta vadede 34.300 puan, yani cari kurla TL bazında 118.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade etti.
Analistler, kısa vadede ise 111.000 seviyesinin direnç olarak takip edileceğini dile getirerek, bugün ABD'de açıklanacak toptan eşya stokları ve Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksi verilerinin izlenmesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: haberinburada
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