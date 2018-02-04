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Borsa Liginde Ocak Ayının Şampiyonu Trabzonspor Oldu

BORSA LİGİNDE OCAK AYININ ŞAMPİYONU TRABZONSPOR OLDU

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında yılın ilk ayını yüzde 3,64 yükselişle tamamlayan Trabzonspor, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Tarih : 04 Şubat 2018, 10:50
Puan Ver : Borsa Liginde Ocak Ayının Şampiyonu Trabzonspor Oldu(7/10)3

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında ocak ayını yüzde 3,64 yükselişle tamamlayan Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi ocak ayında yüzde 0,88 değer kaybetti.

FATİH TERİM ETKİSİ HİSSELERİ ARTIRDI

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri ise ocak ayında yüzde 0,32 arttı. Analistler, Fatih Terim'in teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından Galatasaray'ın yeşil sahalardaki başarılı performansının arttığını ve ocak ayında borsada da yatırımcısına kazandırdığına dikkati çekti.

EN ÇOK KAYBETTİREN FENERBAHÇE

Fenerbahçe Futbol AŞ ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisselerinde ocak ayında gerileme oldu.

Fenerbahçe'nin hisseleri söz konusu dönemde yüzde 2,22 gerileme kaydetti. Böylece Fenerbahçe ocak ayında yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu. Beşiktaş'ın hisseleri de yüzde 1,47 azaldı.

Ocak ayında yatırımcısına en az kaybettiren Beşiktaş'ın hisseleri geçen yılı yüzde 2,25 yükselişle tamamlamıştı ve Beşiktaş, söz konusu dönemde yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi olmuştu.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİ FENERBAHÇE'NİN

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip. Fenerbahçe, ocak ayını 972 milyon 660 bin lira ile tamamladı. Fenerbahçe'yi 967 milyon 200 bin lira ile Beşiktaş, 673 milyon 920 bin lira ile Galatasaray ve 228 milyon lira ile Trabzonspor takip etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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