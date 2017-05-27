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borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

BORSA KAZANDIRDI, ALTIN VE DÖVİZ KAYBETTİRDİ

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 98.794.90, en düşük ise 95.855.32 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2.51'lik artışla 97.533.28 puandan tamamladı.

Tarih : 27 Mayıs 2017, 09:34
Puan Ver : Borsa Kazandırdı, Altın Ve Döviz Kaybettirdi(8/10)7


BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 98.794.90, en düşük ise 95.855.32 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2.51'lik artışla 97.533.28 puandan tamamladı.



Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0.48 azalarak 145.70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0.41 azalışla 975.00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 240.00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 239.00 liraya düştü.



Bu hafta avro yüzde 0.40 değer kaybederek 3.9920 liraya, ABD doları ise yüzde 1.02'lik düşüşle 3.5740 liraya geriledi.



 



kaynak:habertürk








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