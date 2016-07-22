BORSA İSTANBUL`DAN BANK ASYA KARARI
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu, Bank Asya`nın işlem sırasının kapalılık halinin azami 6 ay süreyle devam etmesine karar verdi.
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu, Bank Asya'nın işlem sırasının kapalılık halinin azami 6 ay süreyle devam etmesine karar verdi.
Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınşanan açıklamasında Borsa Yönetim Kurulu'nun 21 Temmuz 2016 tarihli toplantısında, 15 Temmuz 2016 tarihinde işlem sırası kapatılan Asya Katılım Bankası A.Ş.'nin faaliyetinin geçici olarak durdurulduğu dikkate alınarak işlem sırasının kapalılık halinin azami 6 ay süreyle devam etmesine karar verildiği belirtildi.
Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu, 18 Temmuz'da Bank Asya'nın faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.
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