

Borsa İstanbul seans saatleri bugünden itibaren değişiyor. Konuya ilişkin Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:







"Söz konusu kararın değerlendirilmesi sonucunda, üyelerimiz ile yapılan anket sonuçları da dikkate alınarak Borsa İstanbul Yönetim Kurulunun 27/10/2016 tarihli ve 30 sayılı toplantısında Pay Piyasasında tam ve yarım iş günlerinde seansların sabah açılışta saat 09:40'ta emir toplama ile başlamasına, açılış seansının saat 09:55'te bitirilmesine ve sürekli işlemlerin saat 10:00'da başlatılmasına, ayrıca yarım iş günlerinde gün sonunda bir değişikliğe gidilmemesine, tam iş günlerinde ise gün sonunda sürekli işlem son saatinin 17:30'dan 18:00'a çekilmesine, kapanış ve tek fiyattan işlemlerin ise 18:00 – 18:10 saatleri arasında gerçekleştirilerek seansın saat 18:10'da sona erdirilmesine, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), seansın tam iş günlerinde saat 09:30'da başlamasına, Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat 18:10'da, diğer sözleşmeler için saat 18:15'te sona erdirilmesine, Borçlanma Araçları Piyasası'nda seansın tam iş günlerinde saat 09:30'da başlamasına ve saat 17:30'da sona erdirilmesine, Pay Senedi Repo Pazarı'nda seansın tam iş günlerinde saat 10:00‘da başlamasına, karar verilmiştir. "







kaynak:milliyet