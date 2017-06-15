

Jean ve hazır giyim markası Mavi, 26. yılında halka açıldı. Bugün Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen törende "gong" Mavi için çaldı.







Mavi'nin payları 21 Haziran'da BİST 30 endeksine dahil olacak. MAVI kodu ile Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan Mavi'nin halka arzına, Türkiye'de İş Yatırım liderliğinde kurulan ve 25 aracı kurumun yer aldığı konsorsiyum, yurt dışında ise Goldman Sachs ve BofA Merrill Lynch aracılık etti.







Mavi'nin halka arzı dolayısıyla Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreni, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Mavi Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Akarlılar, Global Marka Direktörü Elif Akarlılar, Turkven Genel Müdürü ve Mavi Yönetim Kurulu Üyesi Seymur Tarı, Mavi Üst Yöneticisi (CEO) Cüneyt Yavuz, markanın yüzü Kıvanç Tatlıtuğ, Mavi çalışanları, bu sürece dahil olan tüm iş ortakları ile Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti.







kaynak:milliyet