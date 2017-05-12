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BORSA İSTANBUL'DA BÜYÜK FETÖ OPERASYONU!


BORSA İSTANBUL'DA BÜYÜK FETÖ OPERASYONU!
Tarih : 12 Mayıs 2017, 09:41
Puan Ver : Borsa İstanbul'da Büyük Fetö Operasyonu!(10/10)10


Borsa İstanbul'daki FETÖ yapılanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyon başlatıldı. Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle ilişiği kesilenlere yönelik 6 ilde 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Evlerde arama yapıldı, 60 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle ve Örgütlü suçlar Bürosu, Borsa İstanbul'da Fetullahçı terör örgütü ile iltisakı olduğu gerekçesiyle işten çıkarılan 102 şüpheliye yönelik operasyon başlattı. Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  ekipleri, 104'ü İstanbul'da olmak üzere Giresun, Balıkesir, Kayseri, Bursa ve  Ankara'daki toplam 110 adrese eş zamanlı operasyon başlattı.Evlerde arama yapan polis 60 kişiyi gözaltına aldı.  4'ü yırt dışında oludğu belirlenen 42 kişi aranıyor.  Ekiplerin adreslerdeki arama  çalışmaları sürüyor.



 



kaynak:sabah



 



 








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