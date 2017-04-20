BORSA İSTANBUL ZİRVEYİ DENİYOR, DOLAR DÜŞÜŞTE
Referandumdan çıkan 'evet' kararının etkisiyle piyasalardaki rahatlama Borsa İstanbul'a da yansıdı.
Referandumdan çıkan 'evet' kararının etkisiyle piyasalardaki rahatlama Borsa İstanbul'a da yansıdı. Önceki gün 91 bin seviyesinin üzerinde bir puanla kapanan borsa dün son dört yılın rekorunu test etti. Bu gelişmelere paralel olarak BIST 100 endeksi güne yüzde 0,40 yükselişle 91.165,92 puandan başladı. Dolar da bugüne düşüşle başladı ve şu sıralar 3,63 seviyesinde işlem görüyor
16 Nisan'dan önce referandumdan 'evet' çıkacağı sonucunu satın almaya başlayan Borsa İstanbul, hafta başından bu yana da yükseliş seyrinde.
Önceki gün 91 bin seviyesinin üzerinde bir puanla kapanan borsa dün son dört yılın rekorunu test etti.
kaynak:sabah
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