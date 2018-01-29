BORSA İSTANBUL TARİHİ REKORUNU TAZELEDİ
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,53 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 121 bin 341 puandan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,53 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 121 bin 341,20 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, 639,28 puan ve yüzde 0,53 artarak 121.341,20 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,79, holding endeksi de yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,51 ile ulaştırma, tek değer kaybeden ise yüzde 0,10 ile sigorta oldu.
KAPANIŞ REKORU DA KIRMIŞTI
Cuma günü pozitif seyreden BIST 100 endeksi, özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımların etkisiyle gördüğü en yüksek seviye ve kapanış rekorlarını 120.701,92 puana taşıdı.
Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde dolar bazlı direncinin cari kurla 121.500 seviyesine denk geldiğini, 119.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.
Kaynak: haberinburada
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