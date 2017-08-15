BORSA İSTANBUL, TARİHİ REKORUNU 110 BİN PUANIN ÜZERİNE TAŞIDI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,44 artışla, tüm zamanların en yüksek açılışı olan 110 bin 014,51 puandan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,44 artışla, tüm zamanların en yüksek açılışı olan 110 bin 014,51 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi 477,16 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,73 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,62 ile elektrik oldu.
KAPANIŞTA DA ARTTI
Dün güne değer kazancıyla başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, banka ve holding hisseleri öncülüğünde 109.608,15 puana kadar yükselmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 2,41 artışla 109.537,36 puandan tamamladı.
ABD-Kuzey Kore arasında başlayan ve iki tarafın çok sert açıklamalarıyla zirveye tırmanan jeopolitik gerginliğin, çok sayıda liderin tarafları sağduyulu olmaya çağırmasının ardından azalmaya başladı.
Kaynak: haberinburada
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