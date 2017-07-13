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Borsa İstanbul Tarihi Rekorunu 104 Bin 641 Puana Taşıdı

BORSA İSTANBUL TARİHİ REKORUNU 104 BİN 641 PUANA TAŞIDI

Güne 103 bin puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 104 bin 641 puanla tarihi rekorunu yeniledi.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 16:10
Puan Ver : Borsa İstanbul Tarihi Rekorunu 104 Bin 641 Puana Taşıdı(9/10)5

Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,10 yükselişle 103.918,77 puandan tamamlarken öğleden sonra 104 bin 641 puanı görerek tarihi rekorunu yeniledi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 104.700 seviyesinin direnç, 103.500 seviyesinin ise gün içi destek konumuna geldiğini kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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