Güne 103 bin puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 104 bin 641 puanla tarihi rekorunu yeniledi.

Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,10 yükselişle 103.918,77 puandan tamamlarken öğleden sonra 104 bin 641 puanı görerek tarihi rekorunu yeniledi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 104.700 seviyesinin direnç, 103.500 seviyesinin ise gün içi destek konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: haberinburada