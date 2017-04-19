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borsa istanbul son 4 yılın zirvesinde!

BORSA İSTANBUL SON 4 YILIN ZİRVESİNDE!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 yükselişle 91.582,84 puandan başladı. Böylece Borsa İstanbul hızlı yükselişin etkisiyle Mayıs 2013'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü

Tarih : 19 Nisan 2017, 12:34
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Dün, gün içinde 90.397,15 seviyesine kadar gerileyen BIST 100 endeksi, değerlenen TL'den bulduğu destekle yükselişe geçti.



MAYIS 2013 SEVİYESİNE YAKLAŞTI



Hızlı yükselişin etkisiyle Mayıs 2013'ten bu yana en yüksek seviyesi olan 91.982,28 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,79 artışla 91.373,78 puandan tamamladı.



DOLAR SON 3 AYIN DİP SEVİYESİNDE



Dolar endeksi, İngiltere Başbakanı Theresa May'in erken seçim çağrısının ardından sterlindeki keskin yükselişe paralel olarak üç ayın dip seviyelerine geriledi.



 



kaynak:sabah








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