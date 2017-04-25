

Yurtdışında iyimser küresel risk algısı ve içeride kuvvetli bankacılık kâr beklentileri ile BIST-100 endeksi dün tarihi zirve seviyesi olan 93.802'ye tırmandı. Yeni gün 414 puan artışla 94.217 puandan başladı







BORSADA BİR REKOR DAHA KIRILDI







Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,44 artarak 94 bin 217,43 puanla yeni zirvesinden başladı. Endeks böylece tarihte ilk kez TL bazında 94 bin puanı aşarak rekorunu tazeledi







DÜN REKOR KIRMIŞTI







BIST 100 endeksi dün 93 bin 802,81 puanla tarihinin en yüksek kapanışını kaydetmişti.







Piyasaların genel risk iştahını belirleyen temel dinamiklerde görünür bir değişim sinyali olmadığı için alım yönündeki seyrin bugün de devam etmesi ve endeksin 95 bin seviyesinin üzerine çıkmayı hedeflemesi bekleniyor.







kaynak:sabah