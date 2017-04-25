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borsa istanbul ilk kez 94 bini aştı

BORSA İSTANBUL İLK KEZ 94 BİNİ AŞTI

Borsa İstanbul yeni güne rekorla başladı ve 94 binin üzerinde açıldı

Tarih : 25 Nisan 2017, 12:42
Puan Ver : Borsa İstanbul İlk Kez 94 Bini Aştı(5/10)3


Yurtdışında iyimser küresel risk algısı ve içeride kuvvetli bankacılık kâr beklentileri ile BIST-100 endeksi dün tarihi zirve seviyesi olan 93.802'ye tırmandı. Yeni gün 414 puan artışla 94.217 puandan başladı



BORSADA BİR REKOR DAHA KIRILDI



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,44 artarak 94 bin 217,43 puanla yeni zirvesinden başladı. Endeks böylece tarihte ilk kez TL bazında 94 bin puanı aşarak rekorunu tazeledi



DÜN REKOR KIRMIŞTI



BIST 100 endeksi dün 93 bin 802,81 puanla tarihinin en yüksek kapanışını kaydetmişti.



Piyasaların genel risk iştahını belirleyen temel dinamiklerde görünür bir değişim sinyali olmadığı için alım yönündeki seyrin bugün de devam etmesi ve endeksin 95 bin seviyesinin üzerine çıkmayı hedeflemesi bekleniyor.



 



kaynak:sabah








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