Haftalardır 88 bin - 89 bin aralığında seyreden Borsa İstanbul yeni haftanın ilk gününde 90 bin puanın üzerine çıktı.



Son olarak 21 Ocak 2015 tarihinde 90 bin puanın üzerini aşan Borsa İstanbul, yaklaşık 25 ay sonra geçtiğimiz hafta perşembe günü (2 Mart) yeniden kritik seviyeyi aşmıştı.







EN SON 22 MAYIS'TA...







Borsa İstanbul'un tarihindeki en yüksek seviyesi ise 22 Mayıs 2013 günü gördüğü 93 bin 398 puan olarak kayıtlara geçmişti.







kaynak:sabah