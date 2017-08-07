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Borsa İstanbul 109 Bin 510 Puan ile Rekor Kırdı

BORSA İSTANBUL 109 BİN 510 PUAN İLE REKOR KIRDI

Haftaya rekorla başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, 109 bin puanı aşarak 109 bin 510 puan ile yeni bir rekor kırdı.

Tarih : 07 Ağustos 2017, 10:50
Puan Ver : Borsa İstanbul 109 Bin 510 Puan İle Rekor Kırdı(5/10)1

Haftaya rekorla başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 109 bin puanı aşarak 109 bin 510 puan ile yeni bir rekor kırdı.

AYRINTILAR GELİYOR...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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