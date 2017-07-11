BORSA İSTANBUL 101 BİN 617 PUANI GÖREREK TARİHİ REKOR KIRDI
Açılışta BIST 100 endeksi 37,49 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi de yüzde 0,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,14 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,07 ile metal eşya makine oldu.
Dün döviz kurlarındaki sakin seyrin ve Avrupa borsalarındaki yükselişlerin desteğiyle 101.181,37 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,01 artışla 101.097,16 puandan tamamladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Uefa'nın Sıralamasında En Başarılı Türk Takımı Beşiktaş Oldu
- Cumhurbaşkanı'na Hakaret Gerekçesiyle Hakan Şükür Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı
- Beşiktaş'ın Lens'e Teklifi Ortaya Çıktı
- Aykut Kocaman, Stoch'un Performansını Beğenerek Takımda Tutmaya Karar Verdi
- Boşnak Golcü Dzeko: Srebrenitsa'yı Asla Unutmayın
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar