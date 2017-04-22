

Referandumdan ‘evet' çıkmasıyla Türkiye'nin şaha kalkacağına inanan yabancılar, Türk varlıklarına akın etti. Borsa 92.909 puanla tarihi zirvesine iyice yaklaşırken faizler kasımdan bu yana en düşük seviyesine indi. Uzmanlar ve yatırımcılar borsanın adım adım 100 bin seviyesine ulaşacağına işaret ediyor







Referandumdan 'evet' kararının çıkmasının ardından Türkiye piyasalarında tam anlamıyla bahar havası yaşanıyor. Yeni Türkiye ile koalisyon dönemlerinin tamamen kapanmış olması, yakalanacak istikrar ve reformlarla ekonominin hızla atağa kalkacak olması yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına akın etmesine neden oluyor.







TARİHİ ZİRVEYE ADIM ADIM







Yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 20 yükselerek bu yıl dünyanın en hızlı artan borsası Borsa İstanbul, tarihi zirvesine iyice yaklaştı. Dün 92.909 puanla 47 ayın zirvesini gören BIST 100 Endeksi günü yüzde 0.42 artışla 92.427 puandan tamamladı. Borsa İstanbul, 93.398 puanla tarihi zirvesini ve 93.178 puanla da kapanış rekorunu 22 Mayıs 2013 tarihinde görmüştü.