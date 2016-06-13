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borsa istabul günün ilk yarısında geriledi

BORSA İSTABUL GÜNÜN İLK YARISINDA GERİLEDİ

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,44 değer kaybederek sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 75.778,68 puandan girdi. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 1.108,61 puan azalırken toplam işlem hacmi 1,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk

Tarih : 13 Haziran 2016, 15:42
Puan Ver : Borsa İstabul Günün İlk Yarısında Geriledi(7/10)9


BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 1.108,61 puan azalırken toplam işlem hacmi 1,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,38, holding endeksi yüzde 1,14 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri değer kaybederken, en fazla düşüş kaydeden yüzde 2,97 ile "ulaştırma" oldu.


 


Haftaya negatif bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, dünya borsalarındaki sert düşüşlerin etkisiyle analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 75.500 puanın altına kadar geriledi ve gelen tepki alımlarıyla 75.700 seviyelerinde dengelendi.


 


Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile geçen hafta başlayan negatif havanın dünya genelinde pay piyasalarını etkisi altına aldığını kaydediyor. BIST 100 endeksinin 75.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına kadar piyasalarda sert dalgalanmaların görülebileceğini dile getiriyor.







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